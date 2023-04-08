مسلسل جعفر العمدة الحلقة 16.. من قام بضرب عايدة وحاول قتلها؟

تزداد حلقات مسلسل جعفر العمدة تشويقاً ويترقب متابعو المسلسل موعد عرض الحلقة الجديدة يوميا، خاصة بعد انتهاء الحلقة 16 بمشهد ضرب عايدة وإصابتها.

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 16.. إصابة عايدة

توالت أحداث الحلقة 16 من مسلسل حضرة العمدة حتى تصل لمشهد ضرب عايدة وإصابتها، وسؤال جعفر عمن قام بذلك الفعل، وشكوكه في دلال زوجته الثانية، واتجاه الاتهام إلى والدته «صفصف» فمن قام بضرب عايدة محاولة لقتلها.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

يشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة، محمد رمضان، وعدد كبير من الفنانين، أبرزهم هالة صدقي وإيمان العاصي وزينة ومي كساب ومنة فضالي ومنذر ريحانة وبيومي فؤاد وأحمد داش وعصام السقا وطارق النهري ولمى كتكت وتامر علي، تأليف وإخراج محمد سامي.

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة على dmc وdmc درما

وتبدأ مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 17، الساعة 10:15 مساء، على قناة dmc، وتعاد الحلقة الساعة 5 من صباح اليوم التالي، أما الإعادة الثانية تكون 9:45 صباحا.

أما المواعيد على قناة dmc دراما، فتبدأ الساعة 6:15 مساء، والإعادة الأولى تكون 1:30 صباحا، أما الإعادة الثانية 12 ظهرا.