مسلسل جعفر العمدة الحلقة 17.. هروب وداد بعد كشف سرها على يد عايدة

ينتظر الجمهور عرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 17، بسبب التشويق والإثارة الذي تشهده أحداثه، إذ انتهت الحلقة السابقة بهروب وداد التي تجسد دورها الفنانة جوري بكر، بعد تهديد عايدة «زينة» لها في منزلها، لذلك ينتظر المشاهدون معرفة ماذا سيفعل جعفر «محمد رمضان» معها بعد هروبها؟.

جعفر العمدة الحلقة 17.. هروب وداد

ينتظر متابعو مسلسل جعفر العمدة الأحداث القادمة خاصة بعد انتهاء الحلقة السابقة بمشهد هروب وداد «جوري بكر» بعد كشف سرها وتهديدها بواسطة عايدة، إذ ذهبت لها الأخيرة وقالت إنها سوف تخبر جعفر بكل شيء إذا حاولت أذيتها مره أخرى.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

يشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة، محمد رمضان، وعدد كبير من الفنانين، أبرزهم هالة صدقي وإيمان العاصي وزينة ومي كساب ومنة فضالي ومنذر ريحانة وبيومي فؤاد وأحمد داش وعصام السقا وطارق النهري ولمى كتكت وتامر علي والعمل تأليف وإخراج محمد سامي.

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 17 على dmc وdmc درما

وتبدأ مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 17 على dmc وdmc درما، الساعة 10:15 مساء، على قناة dmc، وتعاد الحلقة الساعة 5 من صباح اليوم التالي، أما الإعادة الثانية تكون 9:45 صباحا.

أما المواعيد على قناة dmc دراما، فتبدأ الساعة 6:15 مساء، والإعادة الأولى تكون 1:30 صباحا، أما الإعادة الثانية 12 ظهرا.