مسلسل ضرب نار .. جابر يهدد مهرة بعد انفصالها عنه

توالت أحداث مسلسل ضرب نار والتي ازدادت إثارة وتشويق في الحلقة الـ16 من المسلسل، حيث إن السؤال الذي يشغل الجمهور الآن «ما مصير مهرة بعد خروج الكوماندا من السجن؟»، وهو ما ستشهده حلقة اليوم في مسلسل ضرب نار الحلقة 17.

تناولت حلقة الأمس أحداثا متنوعة أبرزها محاولات بحث الكوماندا عن مهرة حتى وصل إليها، وذهابه للفيلا التي تقيم بها، وذلك بعد عودة مهرة إلى منزلها بعد قضاء شهر العسل بصحبة زيدان الذي يجسد شخصيته ماجد المصري، حيث استكملت المشادة بين يمنى زوجة زيدان، لتطلب منه الطلاق إذا لم ينفصل عن مهرة، ويرفض ذلك لتهدأ في الآخر وتطلب منه أن لا ينفصل عنها.

فيما دخل شقيقا مهرة في عالم المخدرات، وبعدما مرت خمس سنوات شعر زيدان بحالة سعادة شديدة ليعيش أياما جيدة، حتى خرج جابر الكوماندا من الحبس بعدما قضى مدة عقوبته بشكل كامل.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار الحلقة 18 على ON وON دراما

موعد عرض الحلقة 18 مسلسل ضرب نار بطولة أحمد العوضي اليوم السبت على قناة ON في تمام الساعة العاشرة مساءً، وسيعاد في تمام الساعة 1:45 صباحًا، و8:45 صباحًا، والقناة تُبث على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضًا عبر منصة WATCH IT.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار الحلقة 17 على ON وON دراما

مسلسل ضرب نار بطولة أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز وماجد المصري وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.