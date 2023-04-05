مسلسل ضرب نار الحلقه 13.. سحر تقترح على ياسمين عبدالعزيز كتابة ابنها باسم زيدان

شهدت الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل ضرب نار للفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان أحمد العوضي، أحداثا مثيرة، حيث غادرت مهرة وشقيقها وشقيقتها منطقة شبرا إلى فيلا اشتراها لها زيدان «ماجد المهندس»، تمهيدا لزواجهما.

مسلسل ضرب نار الحلقة 13

وشهدت الحلقة أيضا فكرة خبيثة من سحر التي تجسد شخصيتها الفنانة مها نصار، حيث اقترحت على مهرة تسمية ابنها من جابر الكوماندا على اسم زيدان، فهل يقبل زيدان هذا الأمر؟

مواعيد مسلسل ضرب نار

ومن بين القنوات التي ستنقل المسلسل بطولة یاسمین عبد العزيز وأحمد العوضي في رمضان 2023، قناة أون، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

وتُعرض الحلقة الـ14 في تمام الساعة 10 مساءً على قناة أون، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، على أن يعاد المسلسل في الساعة 1:45 صباحًا، و8:45 صباحًا، ومن المقرر عرض حلقاته أيضًا عبر منصة WATCH IT.

مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، من تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.