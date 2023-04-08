إصابة عامل في انقلاب دراجة نارية بسوهاج

أصيب عامل باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف حاد في المخ، جرّاء انقلاب دراجة نارية كان يستقلها على جانب الطريق، ناحية دائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج، وجرى نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعي في حالة حرجة.

انقلاب دراجة نارية

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة طما، يفيد بورود إشارة من مستشفى طما المركزي، بوصول المدعو «محمد س م»، 20 عامًا، عامل يقيم دائرة المركز، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف حاد بالمخ، وتم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي لخطورة حالته.

وبسؤال والده «سيد م س»، 52 سنة، موظف ويقيم دائرة المركز، أفاد بأنه أثناء قيادة ابنه دراجته النارية بذات الناحية، اختل مقود الدراجة بيده، ما أدى لانقلابها على طريق جانب الطريق وحدوث إصابته المشار إليها في التقرير الطبي.

رفع آثار الحادث

تم رفع آثار الحادث من على جانبي الطريق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إحالة الواقعة المذكورة إلى جهات التحقيق المختصة.