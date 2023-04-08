مصرع شاب غرقا في ترعة بالمحلة

لقي شاب في العقد الثالث من العمر مصرعه غرقًا، حال نزوله للاستحمام داخل إحدى الترع بقرية عياش بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مصرع شاب غرقا

وكانت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة المحلة الكبرى، وغرفة عمليات الإسعاف، تلقت بلاغًا يفيد غرق شاب في العقد الثالث من العمر، داخل أحد المصارف المارة بقرية عياش، حال نزوله للاستحمام رفقة أصدقائه.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية وقوات الإنقاذ النهري إلى محل الواقعة، وتمكنت من انتشال الجثمان، وتبين أنها لشاب يدعى «سعد .م .ال» مقيم بعزبة أبو سالم، التابعة لمركز المحلة الكبرى، ولقي مصرعه غرقًا في أثناء نزوله للاستحمام في إحدى الترع المارة بقرية عياش، وجرفه التيار بسبب عدم إجادته السباحة.

التصريح بدفن الجثة

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة، تبين أنّ سبب الوفاة هو اسفكسيا الغرق، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، والتصريح بدفن الجثة وتسليمها إلى ذويها بعد التأكد من عدم وجود شبه جنائية.