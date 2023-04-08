بدء الحلقة الـ17 من مسلسل ضرب نار.. جابر قرر يبقى الكوماندا

بدأت منذ قليل، الحلقة السابعة عشرة من مسلسل ضرب نار بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان أحمد العوضي، والذي يجرى عرضه على فضائية ON، وذلك بالتزامن مع عرضه على watch it.

ونشرت شركة سينرجي مقطع فيديو من الحلقة المعروضة حاليا على المنصتين والتي حملت عنوان: «جابر قرر يبقى الكوماندا بجد ويبدأ شغل مع أنور الزيات.. وزيدان اكتشف الخاين وأصدر الحكم».

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار الحلقة 17 على ON وON دراما

موعد عرض الحلقة 17 مسلسل ضرب نار بطولة أحمد العوضي اليوم السبت على قناة ON في تمام الساعة العاشرة مساءً، وسيعاد في تمام الساعة 1:45 صباحًا، و8:45 صباحًا، والقناة تُبث على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضًا عبر منصة WATCH IT.

فريق عمل مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار بطولة أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز وماجد المصري وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الإتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.