أحمد صادق «عمدة» مسلسل ضرب نار يكشف تفاصيل التعاون مع الكوماندا ومهرة

يشارك الفنان القدير أحمد صادق، في موسم مسلسلات رمضان 2023 من خلال المشاركة في مسلسل ضرب نار، للكاتب ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، ماجد المصري، سهير المرشدي، مها نصار، إيمان السيد، هدى الإتربي، أحمد عبدالله محمود.

أحمد العوضي «ابن بلد ومجدع»

وعن مشاركته في «ضرب نار»، قال أحمد صادق في تصريحات لـ«الوطن»، الذي يجسّد شخصية عمدة البلد التي يعيش فيها «جابر الكوماندا» أحمد العوضي، وهو شخصية طيبة حكيمة، إن هذه ليست المرة الأولى التي يتعاون فيها مع «العوضي» كان آخرها في رمضان قبل الماضي من خلال مسلسل «اللي مالوش كبير»، واصفًا إياه بأنه ابن بلد بالفعل «مجدع أوي».

ياسمين عبدالعزيز «موهبة» لا يوجد منها الكثير

وعن تعاونه مع ياسمين عبدالعزيز، أشار إلى أنهما تعاونا سويًا في بداية مشوارها الفني عام 2001 وأولى بطولاتها الدرامية من خلال مسلسل «الرقص على سلالم متحركة» مع الكاتب كرم النجار والمخرج مصطفى الشال، ومن ثم عندما تقابلنا عام 2021 في «اللي مالوش كبير»، خاطبتني باسم الشخصية التي كنت أقدمها وهو مستر محمود عبدالصمد، أستاذ اللغة العربية في المدرسة التي كانت تضم عدد من الطالبات منهن «ياسمين»، وتم إعادة شريط الذكريات عن هذه الفترة، والكواليس خصوصًا وأنه كان على رأس العمل الفنانة الكبيرة سناء جميل.

وشدد على أن ياسمين عبدالعزيز، التي تجسد شخصية مهرة في أحداث مسلسل ضرب نار، من النجمات القلائل في جيلها اللاتي يمتلكن أدواتهن الفنية، تجيد الكوميديا والتراجيديا بنفس الموهبة والطاقة والاحساس، وتتنقل بينهم في المشاهد بأداء ولا أروع من ذلك، ومن ثم هى تستحق المكانة التي وصلت إليها، وما تمتلكه من قدرة كبيرة على اختيار أدوارها وأعمالها.