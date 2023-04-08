مسلسل كشف مستعجل الحلقة الثانية.. مفاجأة حول القاتل الحقيقي

توالت الأحداث خلال مسلسل كشف مستعجل الحلقة الثانية، حيث بدأت الحلقة بمحاولة سهام الذي يجسد شخصيته الفنان محمد عبد الرحمن تقديم بلاغ ضد مصطفى خاطر الذي يجسد شخصيته يوسف ولكنه يفاجئ بأن يوسف سبقه وقدم ضده بلاغًا، مما يضطره إلى التنازل عن محضره والتصالح.

مسلسل كشف مستعجل الحلقة الثانية

يعود سهام في مسلسل كشف مستعجل الحلقة الثانية، إلى منزله بعد ذهابه لقسم الشرطة، ليروي لزوجته ما حدث ولكنه يكتشف بأن يوسف يراقبه ويتصل به مما جعله مهزوز ومرتبك.

يذهب سهام لحضور قراءة فاتحة شقيقته على العريس، ليكتشف أن العريس هو القاتل المأجور الذي يهدده يوسف وأنه المحرك الأساسي لكل الأحداث، فهو الذي يجعل يوسف يقتل مقابل المال.

مواعيد عرض مسلسل كشف مستعجل

تأتي مواعيد عرض مسلسل كشف مستعجل الحلقة الثانية على dmc والحياة على النحو التالي:

يعرض مسلسل كشف مستعجل على قناة DMC، اليوم، في تمام الساعة 11:30 مساءً يوميًا، ويعاد الساعة 8.30 صباحا.

ويعرض مسلسل كشف مستعجل عبر قناة الحياة، يوميا في تمام الساعة 9:30 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحا، و1.30 ظهرا.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل كشف مستعجل

يعرض مسلسل كشف مستعجل عبر قناة دي إم سي وترددها كالتالي:

التردد: 12092.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

الاستقطاب: رأسي.

ويعرض المسلسل عبر قتاة الحياة

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.