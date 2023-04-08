مسلسل كشف مستعجل الحلقة 2.. مصطفى خاطر يقدم بلاغا ضد محمد عبدالرحمن

بدأ مسلسل كشف مستعجل الحلقة 2، بذهاب محمد عبد الرحمن الذي يجسد شخصية الطبيب النفسي سهام، إلى القسم لتقديم بلاغ ضد مصطفى خاطر الذي يجسد شخصيته يوسف ولكنه يفاجئ بأن يوسف سبقه وقدم ضده بلاغًا.

مسلسل كشف مستعجل الحلقة 2

وأخبر المسؤولون في مركز الشرطة سهام، بأن يوسف حرر محضر ضده بالاعتداء والضرب، ليقرر التصالح مع الشيف يوسف في مقابل أن يتراجع سهام عن التهرب منه ويستمر في علاجه بعد أن هدده بقتله هو وعائلته في الحلقة السابقة، لتستمر أحداث مسلسل كشف مستعجل الحلقة 2.

مواعيد عرض مسلسل كشف مستعجل

تأتي مواعيد عرض مسلسل كشف مستعجل على شاشة dmc والحياة في المواعيد التالية:

يعرض مسلسل كشف مستعجل على قناة دي إم سي، يوميا في تمام الساعة 11:30 مساءً يوميًا، ويعاد في تمام الساعة 8.30 صباحا.

ويعرض مسلسل كشف مستعجل عبر قناة الحياة، يوميا في تمام الساعة 9:30 مساء.

ويعرض الإعادة الاولى من مسلسل كشف مستعجل على شاشة الحياة في تمام الساعة 4.30 صباحا، والثانية في تمام 1.30 ظهرا.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل كشف مستعجل

يعرض مسلسل كشف مستعجل عبر قناة دي إم سي وترددها كالتالي:

التردد: 12092.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

الاستقطاب: رأسي.

ويعرض المسلسل عبر قتاة الحياة

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

ﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل كشف مستعجل

تدور قصة مسلسل كشف مستعجل حول أحداث شخص يرتكب جرائم ويحاول العلاج النفسي بدون مقابل، وتدور الأحداث في إطار لايت كوميدي، لكشف غموض بعض جرائم تورط فيها الفنان مصطفى خاطر «يوسف».