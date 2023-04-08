إلهام وجدي: سعيدة بنجاح مسلسل كشف مستعجل.. وتعلمت من خاطر وتوتا

كشفت إلهام وجدي، كواليس مشاركتها في مسلسل كشف مستعجل الذي عُرض مع بداية انطلاق موسم دراما رمضان عبر منصة واتش إت، فيما انطلق عرضه اعتبارًا من أمس الجمعة عبر قناتي الحياة ودي إم سي.

استفدت من خبرات محمد عبد الرحمن ومصطفى خاطر

تحدثت إلهام وجدي في تصريحات صحفية، حول مشاركتها في مسلسل كشف مستعجل، وتقديم شخصية «لي لي»، وقالت: حقيقة أشعر أنني أعمل بجانب اثنين من نجوم الكوميديا هما مصطفى خاطر ومحمد عبدالرحمن، وتعلمت منهم كثيرا واستفدت من خبرتهم في تقديم الكوميديا، خاصة أنها أول تجاربي في هذا الإطار، ولذلك اركز جدا معهما واستوعب مل تفصيلي صغيرة ومبرراتها.

أضافت إلهام وجدي أننا بذلت مجهود كبير جدا في الاستعداد لشخصية «لي لي»، وقالت عن مشاهد الأكشن التي قدمتها: «الأكشن صعب جدا وحصلت على تمارين وتدريبات قاسية من أجل تقديم الشخصية بشكلها وأسلوبها الذي ظهر للجمهور، والحمدلله ردود الفعل كانت إيجابية جدا، وأشعر أن الأكشن سيكون خطوتي القادمة».

مشاهدي مع محمد عبد الرحمن صعبة جدًا

أردفت إلهام أن بعض المشاهد الكوميدية التي قدمتها مع محمد عبدالرحمن الذي يقدم شخصية زوجها سهام عز الرجال كانت صعبة جدا، خاصة مشهد غرفة النوم الذي جمعهما في الحلقة الثالثة من المسلسل، وقالت: «عادة يعتمد صناع الدراما على الإفيهات والايحاءات في مثل هذه المشاهد، وهو ما تجنبناه تماما لأن المنتج كريم أبو ذكري دائما يضع كود أخلاقي في أعماله التي تدخل البيوت، ولذلك اعتمدت في هذا المشهد تحديدا وما شابهه من مشاهد على أنني لم أمثل ولكني اعتبرت نفسي متزوجة من شخص خفيف الظل، وقدمنا المشهد في هذا الإطار».

أردفت أن هذا المشهد لاقى إشادات واسعة جدا من الجمهور، وقالت: «لم يحتوي المشهد على لفظ أو إيحاء ولكنه خرج بشكل كوميدي جدا».

عن عرض العمل تليفزيونيا في النصف الثاني من شهر رمضان، قالت إلهام: «حقيقة لا أعرف التفرقة بين الع ض عبر منصة أو العرض التليفزيوني، وفي النهاية نقدم العمل للجمهور وما يهمني فقط أن يترك المسلسل بصمة حقيقية ويرضي الأغلبية من الجمهور الذي يشاهده سواء عبر منصة أو في التليفزيون».