مسلسل كشف مستعجل الحلقة الثانية.. مصطفى خاطر يراقب طبيبه النفسي

يعود سهام الذي يجسد شخصيته الفنان محمد عبدالرحمن في مسلسل كشف مستعجل الحلقة الثانية، إلى منزله بعد ذهابه لقسم الشرطة، ويطمئن على بناته، ثم يدخل غرفة النوم إلى زوجته ليروي لها ما حدث معه عند تحرير محضر ضد يوسف، والتهديدات التي يعانيها وتلقاها بقتله هو وأسرته.

مسلسل كشف مستعجل الحلقة الثانية

ويكتشف سهام في مسلسل كشف مستعجل الحلقة الثانية، بأن يوسف يراقبه ويتصل به قبل أن يحكي لزوجته، فيتراجع ما يتسبب في سوء فهم لدى زوجته التي لا تفهم ماذا يريد أن يقول ويخبرها، وعندما تقرر أن تمازحه تجده مهزوز ومرتبك فتتركه وتنام.

مواعيد عرض مسلسل كشف مستعجل

تأتي مواعيد عرض مسلسل كشف مستعجل الحلقة الثانية على dmc والحياة على النحو التالي:

يعرض مسلسل كشف مستعجل على قناة DMC، اليوم، في تمام الساعة 11:30 مساءً يوميًا، ويعاد الساعة 8.30 صباحا.

ويعرض مسلسل كشف مستعجل عبر قناة الحياة، يوميا في تمام الساعة 9:30 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحا، و1.30 ظهرا.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل كشف مستعجل

يعرض مسلسل كشف مستعجل عبر قناة دي إم سي على الترددات التالية:

التردد: 12092.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

الاستقطاب: رأسي.

ويعرض المسلسل عبر قتاة الحياة

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

ﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل كشف مستعجل

تدور قصة مسلسل كشف مستعجل من بطولة الفنان مصطفى خاطر، في إطار لايت كوميدي، لكشف غموض بعض جرائم التي تورط فيها يوسف، ويعد هذا المسلسل أول عمل درامي كوميدي يناقش الجريمة بطريقة كوميدية.