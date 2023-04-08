يترقب الكثيرون عرض مسلسل كشف مستعجل الحلقة 2 بعد قليل، لمعرفة ماذا سيحدث خلال أحداث الحلقة الجديدة، وما سيفعله مصطفى خاطر بعد ذهابه لدكتور نفسي.

مسلسل كشف مستعجل الحلقة 2

وروى يوسف الذي يجسد شخصيته الفنان مصطفى خاطر، للطبيب النفسي «سهام أبو الرجال» الفنان محمد عبد الرحمن؛ ليعالجه من العصبية التي تسببت في ارتكابه عدة جرائم.

كما تحدث عن علاقته بالمطربة الشابة «عاليا» هنادي مهنا، إذ أحبها وأصبح واحدا من أشد معجبيها، حتى أنه تشاجر مع المخرج بعدما عنفها بسبب مخارج الحروف بطريقة غير صحيحة.

مواعيد عرض مسلسل كشف مستعجل

تأتي مواعيد عرض مسلسل كشف مستعجل الحلقة الثانية على dmc والحياة على النحو التالي:

يعرض مسلسل كشف مستعجل على قناة DMC، اليوم، في تمام الساعة 11:30 مساءً يوميًا، ويعاد الساعة 8.30 صباحا.

ويعرض مسلسل كشف مستعجل عبر قناة الحياة، يوميا في تمام الساعة 9:30 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحا، و1.30 ظهرا.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل كشف مستعجل

يعرض مسلسل كشف مستعجل عبر قناة دي إم سي وترددها كالتالي:

التردد: 12092.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

الاستقطاب: رأسي.

ويعرض المسلسل عبر قتاة الحياة

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

ﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل كشف مستعجل

تدور قصة مسلسل كشف مستعجل في إطار لايت كوميدي، لكشف غموض بعض جرائم تورط فيها الفنان مصطفى خاطر، ويعد هذا المسلسل أول عمل درامي كوميدي يناقش الجريمة بطريقة كوميدية، ولاقت قصة المسلسل خلال عرضه على منصة WATCH IT الإلكترونية، إقبالًا من الجمهور.