محافظ القاهرة يهنئ الأرمن الكاثوليك بعيد القيامة

شهد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، نائبا عن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، احتفال بطريركية الأرمن الكاثوليك بعيد القيامة برئاسة المطران كريكور أوغسطينوس كوسا أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، وذلك بكنيسة القديسة تريزا الطفل يسوع بمصر الجديدة.

شهد الاحتفال سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية واللواء حسام لبيب رئيس حي مصر الجديدة وعدد من كبار رجال الدولة.

مصر بلد الأمان

وقدم محافظ القاهرة التهنئة بالعيد، مشيدًا بروح الود والمحبة التي تربط عنصري الأمة، مؤكدًا أن الاحتفالات التي تملأ البلاد سواء دينية أو وطنية، ويشارك فيها كل أبناء الوطن، توجه رسالة للعالم بأن مصر بلد الأمن والأمان.

ومن جانبه، أكد المطران كريكور أوغسطينوس كوسا أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، أن هذه الأيام تشهد الكثير من الأعياد فنحتفل اليوم بعيد القيامة وننتظر خلال أيام حلول عيد الفطر للاحتفال به في تأكيد على وحدة الشعب المصري وترابطه.

تكثيف حملات النظافة بمحيط الكنائس

وكان محافظ القاهرة أصدر تعليماته لرؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة وورفع الإشغالات في محيط الكنائس؛ استعدادا لاحتفالات الأخوة الأقباط بعيد القيامة.

منع انتظار السيارات بمحيط الكنائس

كما طالب محافظ القاهرة برفع كفاءة الشوارع المحيطة بالكنائس، والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة.

وشدد محافظ القاهرة على رفع جميع السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع، وعدم السماح قطعيا بانتظار أي سيارات في محيط الكنائس.