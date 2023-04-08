ضخ مواد غذائية في معرض أهلا رمضان بالإسماعيلية.. تخفيضات 40%

ضخت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسماعيلية، اليوم السبت، كميات جديدة من السلع الاستراتيجية ومستلزمات أهلًا رمضان، بعد مرور نصف الشهر الكريم بأسعار مخفضة للجمهور لرفع العبء عن المواطنين.

وشملت الكميات الجديدة، الأرز المعبأ وكميات من السكر والدقيق والزيت المعبأ الخليط بعبوات بين 700 مل ولتر، إلي جانب ضخ كميات من مستلزمات شهر رمضان المبارك.

ضخ كميات من شنط رمضان بتخفيضات 40%

وأعلنت الغرفة التجارية في الإسماعيلية، بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، ضخ كميات جديدة من شنط رمضان بتخفيضات تصل إلى 40%.

وأعلن المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية في الإسماعيلية، أنه الشنط تحتوي على 2 كيلو أرز معبأ ممتاز سعر الكيلو منها 15 جنيهًا، و2 كيس سكر ممتاز سعر الواحد 15 جنيهًا، وزجاجة زيت خليط 700 مم بسعر 35 جنيهًا، مشيرًا إلى استمرار توافر شنط رمضان في المعرض.

شنطة المواد الغذائية بـ90 جنيهًا

وقال «عثمان» إنّ شنطة المواد الغذائية في معرض أهلًا رمضان، بسعر 90 جنيهًا فقط بدلًا من 135 جنيهًا مما يوفر حوالي 40% من أسعار السلع منفردة.

وقال إن العارضين في المعرض، يعلنون عن عدة عروض يومية، لرفع العبء عن المواطنين ولضمان استمرارية توافد المواطنين على المعرض بشكل يومي.