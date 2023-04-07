«الإسكان» يعدل موعد استكمال مقدم الحجز بالمشروعات السكنية لـ 18 مايو

نوه موقع بنك الإسكان والتعمير للحاجزين في مشروعات الإسكان الاجتماعي «جنة مصر، دار مصر، سكن مصر، الإسكان الساحلي، وقطامية جاردنز»، عن تعديل موعد استكمال دفع مقدم حجز الوحدات السكنية التي تم ذكرها.

تعديل موعد استكمال مقدم حجز

وأوضح الإسكان والتعمير أن موعد استكمال مقدم الحجز بعد التعديل، أصبح من يوم الثلاثاء الموافق 11 من شهر أبريل الجاري، حتى يوم الخميس الموافق 18 من شهر مايو المقبل، مشيرًا إلى أن الموعد القديم الذي تم تحديده، كان من يوم الأحد الموافق 26 مارس الماضي، حتى يوم الخميس الموافق 4 من شهر مايو المقبل.

ويذكر أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أعلن من قبل عن استمرارية تسجيل المواطن لطلب وحدة سكنية ضمن مبارة سكن لكل المصريين 4، ودفع مقدم جدية الحجز لمتوسط وفوق متوسط الدخل، من يوم 26 مارس الماضي حتى يوم الخميس الموافق 13 أبريل الجاري، وأن فتح باب حجز الشقق إلكترونيًا سيكون من الأحد الموافق 30 أبريل حتى يوم الخميس الموافق 30 مايو 2023.