«الداخلية» تكشف حقيقة انتشار مخدرات على خط قطارات المنيا: ضبط 34 متهما

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تمّ نشره بإحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، متضمناً تعليق مدعوم بصورة تتضمن الادعاء بانتشار تعاطي وترويج المواد المُخدرة على خط السكة الحديد بمحافظة المنيا.

بالفحص وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن المنيا تمّ استهداف المنطقة محل الشكوى بعدة حملات أمنية خلال الآونة الأخيرة أسفرت جهودها عن ضبط 33 قضية بإجمالي 34 متهما وعُثر بحوزتهم على كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة.

كما تمّ القيام شن حملات بدائرة قسم شرطة المنيا خلال الفترة من 1 يناير 2023 حتى 31 مارس 2023 أسفرت جهودها عن ضبط 369 قضية بإجمالي 373 متهمًا وعُثر بحوزتهم على (12.585 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 2.230 كيلو جرام من مخدر الهيروين – 250 جرام أيس - 50 جرام هيدرو).

يُشار إلى أنَّ المنطقة محل الشكوى يتمّ تكثيف التواجد الأمني بها على مدار اليوم الكامل لملاحظة الحالة الأمنية ومدرجة ضمن خطة المرور القيادية والإشرافية.