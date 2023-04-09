منى زكي تتصدر تريند «فيسبوك» بعد ثاني حلقة من مسلسل تحت الوصاية 

تصدرت الفنانة منى زكي تريند موقع فيسبوك بعد عرض ثاني حلقات مسلسلها الرمضاني "تحت الوصاية" الذي ينتمي إلى نوعية مسلسلات الـ15 حلقة.

واحتفلت الشركة المنتجة لمسلسل تحت الوصاية عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام بتصدر مسلسل منى زكي التريند، معلقة: منى زكي تتصدر في تريند الفيسبوك مع ثاني حلقات مسلسل تحت الوصاية.

أبطال مسلسل تحت الوصاية

ويضم مسلسل تحت الوصاية عددا كبيرا من نجوم الفن أبرزهم: منى زكي ودياب وأحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدي الشامي، مها نصار، علي الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.