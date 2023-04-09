«الداخلية»: سحب رخص سيارة تسببت في تعطيل الحركة المرورية بمطروح

رصدت الأجهزة الأمنية ما تم نشره بإحدى الصفحات عبر موقع «فيسبوك»، متضمنا تعليقا مدعوما بمقطع فيديو، يظهر خلاله وقوف سيارة تابعة لمالك إحدى الشركات الكائنة بمحافظة مطروح، وتمركزها بصفة مستمرة، مسببةً تعطيل للحركة المرورية.

وبسؤال قائد السيارة، ادعى بكونها تابعة لإحدى الشركات الكائنة بمحافظة مطروح، وباستدعاء مسؤول الشركة، أفاد بعدم صحة تلك الإدعاءات، وعدم تبعية السيارة المُشار إليها للشركة المسؤول عنها وأنه لا يعلم مالكها، كما أضاف بأن بعض السيارات تتردد على مقر الشركة لإيداع وإستلام بضائع.

وجرى سحب رخصة القيادة من السائق سالف الذكر، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالكها، كما تم التنبيه على مسؤول الشركة، بإلزام السيارات المترددة على مقر الشركة بالالتزام بآداب وقواعد المرور أثناء تواجدهم بمحيط الشركة.