ضبط 13 متهما بحوزتهم كمية من المخدرات بمنطقة الطوابق في الجيزة

رصدت الأجهزة الأمنية، استغاثة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لقاطني «شارع محمد رفعت بمنطقة الطوابق فيصل- بالجيزة»، تتضمن التضرر من انتشار أعمال التعاطي والترويج للمواد المُخدرة بالمنطقة المُشار إليها.

بالفحص تبين أن تلك المنطقة المعنية بما نُشر، مُعين بها قوة أمنية تقوم بالمرور بدائرة القسم على مدار اليوم، لملاحظة الحالة الأمنية.

كما جرى ستهداف المنطقة محل الشكوى بحملة خلال الآونة الأخيرة أسفرت عن ضبط عدد «13» قضية إتجار مواد مُخدرة، بإجمالى «13» متهم، وعُثر بحوزتهم على كمية من مخدري «الحشيش- الهيروين».