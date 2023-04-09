رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

ضبط 13 متهما بحوزتهم كمية من المخدرات بمنطقة الطوابق في الجيزة

كتب:

محمد بركات
01:01 ص | الأحد 09 أبريل 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

رصدت الأجهزة الأمنية، استغاثة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لقاطني «شارع محمد رفعت بمنطقة الطوابق فيصل- بالجيزة»، تتضمن التضرر من انتشار أعمال التعاطي والترويج للمواد المُخدرة بالمنطقة المُشار إليها.

بالفحص تبين أن تلك المنطقة المعنية بما نُشر، مُعين بها قوة أمنية تقوم بالمرور بدائرة القسم على مدار اليوم، لملاحظة الحالة الأمنية.

كما جرى ستهداف المنطقة محل الشكوى بحملة خلال الآونة الأخيرة أسفرت عن ضبط عدد «13» قضية إتجار مواد مُخدرة، بإجمالى «13» متهم، وعُثر بحوزتهم على كمية من مخدري «الحشيش- الهيروين».

اقرأ المزيد:

«الداخلية» تواصل فعاليات المرحلة 23 من مبادرة «كلنا واحد» في المحافظات

«الداخلية» تنظم زيارات لدور رعاية الأيتام وتوزع الهدايا احتفالا بيوم اليتيم

«الداخلية»: ضبط تشكيل عصابي بالقليوبية تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة

«الداخلية»: مقتل 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة وضبط 7 آخرين في قنا

«الداخلية» تحرر 266 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة

«الداخلية»: ضبط شخصين في القاهرة بحوزتهما أكثر من 1.2مليون وحدة ألعاب نارية
بقلم محمد بركات