مسلسل عملة نادرة الحلقة 17.. زواج نادر وشديد يغضب عبدالجبار

تطورات عديدة شهدها مسلسل عملة نادرة الحلقة 17، بطولة نيللي كريم، خاصة أنّها بعد أن أعلنت زواجها بـ«شداد» الذي يجسّد دوره الفنان محمد لطفي، وانتشر الخبر في جميع أنجاء النجع.

مسلسل عملة نادرة الحلقة 17

تطلب نادرة من «شداد» سرقة «عبد الجبار» ضمن مسلسل عملة نادرة الحلقة 17، أولا حتى يخاف منه باقي رجال النجع، ويتعرض مسعود لهجوم من شداد ورجاله بسبب السؤال على مكان نبيل شقيق نادرة.

يسأل عبدالجبار رجاله عن مسعود، الذي يجسّد دوره الفنان أحمد عيد، ويطلب منهم البحث عنه، ويخبر القط «شداد» عن مخطط عبدالجبار، ويترك شداد مسعود بعد أن أخبره بمكان دفن نبيل، وتشاهد نادرة مكان دفن نبيل وسط الرمال وترفض تقديم العزاء لها انتظارا للثأر.

وتزوج شداد بنادرة، بعد أن أقنعها بأن وجودها معه في الجبل شيء خطر على سمعتها، ويجب أن تتزوج من أجل شكلها أمام الجميع، وقد انتشر الخبر في كل النجع، وتوعدها عبدالجبار بعد علمه بالخبر .