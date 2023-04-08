ماندو العدل لـ«القاهرة الإخبارية»: أثق في موهبة نيللي كريم بمسلسل عملة نادرة

قال المخرج ماندو العدل، إنه يشعر بالسعادة بالعمل مع الفنانة نيللي كريم، لافتا إلى أنه ليس من السهل على المخرج أن يجد فنانًا جريئًا ولديه قدرة على التلون في أدواره، وأن هذا يجعل المخرج يطمع أكثر في إخراج أكبر قدر من موهبته ليقدم رؤيته.

أثق بموهبة نيللي كريم

واضاف «العدل»، خلال لقائه في برنامج «عاصمة الفنون» على قناة القاهرة الإخبارية، أنه حين تحدث مع نيللي كريم حول طبيعية مسلسل عملة نادرة والشخصية الصعيدية، كان يعلم أنه سيكون لديها تخوفات، خاصة أنهم لم يقدموا عملا بطابع صعيدي من قبل، مؤكدا أنه كان يثق بموهبة نيللي كريم، وأنه بالعمل والاجتهاد سيصلنا إلى المستوى المطلوب لشخصية نادرة، وانه تمكن من اقناعها في نهاية الأمر .

أما عن اختيار أحمد عيد ليقدم شخصية مسعود في مسلسل عملة نادرة، أشار إلى، أنه بالفعل كان هناك تحفظ من الشركة المنتجة حين وقع الاختيار عليه، موضحا أن هذا التحفظ أمر منطقي لأن أحمد عيد معروف لدي الجمهور بأنه ممثل كوميديان ويقدم الكوميديا السوداء وهو امر صعب، لذلك كان هناك مخاطرة في اختياره، مستطردا بأن عيد كان يشبه تماما شخصية مسعود في خياله بكل تركيبته ومظهره، موضحا أن عيد رفض تقديم الشخصية في البداية واعتذر عن الدور ثم اقتنع وقدمه.

تحفظ الشركة المنتجة على أحمد عيد

وأوضح ماندو، أن الثقة بينه وبين الشركة المنتجة هي التي جعلتهم يقتعنوا في النهاية، مشيرا انه له تجارب سابقة ناجحة في اختيار فنانين في أدوار لم يقدموها من قبل، مثل شريف سلامة في فاتن أمل حربي، ومحمد ثروت الذي نقله من الكوميديا إلى التراجيديا في مسلسل بين السما والأرض، وأكد أن الأمر بالتأكيد كان مخاطرة لأن عيد يقدم شخصية صعيدي وتراجيدي وشرير ولكن الأمر نجح ونال استحسان الجمهور، إذ أن عيد لديه قدرات تمثيلة كبرى ولكنه كان يحتاج إلى مخرج يراها ليظهرها إلى العلن.