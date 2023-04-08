مسلسل عملة نادرة الحلقة 17..هل يجد جمال سليمان نيللي كريم مرة أخرى؟

أحداث متطورة يشهدها مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم، وينتظر الجمهور مسلسل عملة نادرة الحلقة 17، إذ أن العمل يدور في إطار تشويقي اجتماعي، ولا تزال نيللي كريم تدافع عن حق نجلها في الميراث.

مسلسل عملة نادرة الحلقة 17

شهدت الحلقات السابقة من مسلسل عملة نادرة، مساعدة «شداد» الذي يجسد دوره الفنان محمد لطفي لـ «نادرة»، قبل أن تتنازل عن الأرض لـ «عبد الجبار» الذي يجسد دوره الفنان جمال سليمان، وينتظر الجمهور خلال أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 17 ما يخطط له حالياً عبد الجبار لضرب شداد، معتقداً أنه يفعل كل ذلك من أجل الحصول على الأموال.

عائلة عبد الجبار تخطط للذهاب إلى شداد من أجل نادرة

يرفض «شداد» رجوع نادرة إلى عائلة عبد الجبار مرة أخرى، ويحاول الدفاع عنها، ويخبرها أنه يحبها، ويعنف رجاله بسببها، وهي لم تقم بأي رد فعل حتى الوقت الحالي، ولكن الحلقات المقبلة سوف تشهد مفاجآت في هذا الأمر، خاصة أن عبد الجبار اتفق مع أولاده الذهاب لـ «شداد» حتى يأخذ حفيده يوسف من «نادرة»، فهل سيقابلها مجددا؟.