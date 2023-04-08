مسلسل عملة نادرة الحلقة 17.. نيللي كريم تتزوج محمد لطفي

شهدت الحلقة السابعة عشر من مسلسل عملة نادرة، العديد من الأحداث المهمة بشأن شخصية «نادرة» التي تجسدها الفنانة نيللي كريم، وحماها «عبد الجبار» الذي يجسد دوره الفنان جمال سليمان.

أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 17

بدأت أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 17 بمظاهر زواج شداد الذي يجسد دوره محمد لطفي من نادرة، وتتركهم نادرة وتذهب لرضيعها يوسف تنظر له وهو نائم، يخبرها شداد تفهمه لرفضها وأنها أكبر من أحلامه.

وأكد شداد لها أن سبب زواجه منها العادات والتقاليد خوفا عليها من نظرة رجال الجبل لها، ويمنحها وقتا للتفكير في الأمر، تتزوج نادرة من شداد ويطلب الأخير من المأذون تعميم الخبر في كل البلاد.

أحداث الحلقة 17 من مسلسل عملة نادرة.. عبدالجبار يثور بسبب زواج نادرة

يثور عبد الجبار فور سماع الخبر ويحاول علاء وسكينة تهدئته ولكنه يثور، ويبادر مسعود ويخبرهم أن الانتقام يجب أن يكون بالدماء، ويستند عبد الجبار على سكينة متجها لحجرته ويخبرها مكررا أنه تعب، وتخبر أنس علاء أن نادرة تزوجت ولم تفعل شيئا «عيب أو حرام» وتطلب منه النظر في أموره.