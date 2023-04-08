لا تزال الفنانة نيللي كريم تنافس بقوة بمسلسلها عملة نادرة، في موسم دراما رمضان، ويبحث الجمهور عن موعد إعادة مسلسل عملة نادرة على قناة cbc اليوم.

موعد إعادة مسلسل عملة نادرة على قناة cbc اليوم

وتحدد موعد إعادة مسلسل عملة نادرة بطولة الفنانة نيللي كريم، منذ بدء السباق الرمضاني، يكون في تمام الساعة 1 صباحًا على قناة cbc، بعد عرضه في موعده الأساسي الساعة 7:30 مساءً يوميًا على قناة cbc.

مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم

يشهد مسلسل عملة نادرة التجربة الصعيدية الأولى للفنان أحمد عيد، كما أنه يعيد الفنانة جومانا مراد إلى الدراما الصعيدية بعد غياب دام لسنوات طويلة عن آخر أعمالها «قلب حبيبة» الذي قدمته مع الفنانة الراحلة سهير البابلي عام 2005.

ملخص الحلقات السابقة من عملة نادرة

من أبرز الأحداث التي شهدها مسلسل عملة نادرة، قتل زوجها بلال الذي يجسد دوره علي الطيب، على يد مسعود الذي يجسد دوره الفنان أحمد عيد، ومن بعدها تبدأ سلسلة من المشكلات بين الطرفين، وتصر نادرة الحفاظ على ورثها.