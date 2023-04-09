جمال سليمان يكشف أسباب موافقته على مسلسل عملة نادرة: نص متميز وأحداث مشوقة

يواصل الفنان جمال سليمان، تصوير دوره في مسلسل عملة نادرة، الذي ينافس به خلال شهر رمضان الجاري، ويكمل التصوير أمام الفنانة نيللي كريم، تحت قيادة المخرج محمد العدل.

جمال سليمان يكشف سبب موافقته على عملة نادرة

وكشف سليمان، عن أسباب موافقته على المشاركة في مسلسل عملة نادرة، قائلا إنّ النص متميز، وملئ بالأحداث التشويقية، والمخرج محمد العدل من المخرجين المتميزين، وشركة العدل جروب، يُشهد لها بتقديم أعمال جيدة، وناجحة، فهم يعرفون جيدا السوق الدرامي وتفكير الجمهور، ويصنعون أعمالا مميزة سواء خلال شهر رمضان أو خارج الموسم.

وأضاف جمال سليمان لـ«الوطن»، أنّ المسلسل يضم فريق عمل متميز، منهم نيللى كريم، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، وغيرهم من الفنانين، ما يؤكد أنّه عمل متكامل، لذلك لم يتردد لحظة في الموافقة عليه.

أبطال مسلسل عملة نادرة

يجمع المخرج محمد العدل بين عدد من الأبطال منهم نيللي كريم وأحمد عيد وجومانا مراد وجمال سليمان وكمال أبو ريا وفريدة سيف النصر ومحمد لطفي ومحمد فهيم وعدد آخر من الفنانين، تأليف مدحت العدل وإخراج محمد جمال العدل.