مسلسل عملة نادرة الحلقة 16.. جومانا مراد تنهار بعد رؤية نعش زوجها

بعد سنوات طويلة من فقد «دميانة» التي تجسد دورها الفنانة جومانا مراد لزوجها، يتم اكتشاف اللغز خلال أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 16، بطولة نيللي كريم.

مسلسل عملة نادرة الحلقة 16

يزور «عزت» دميانة التي تجسد دورها الفنانة جومانا مراد ويخبرها أن هناك أكثر من «نعش» وصل من العراق ومن المحتمل وجود زوجها «ميلاد» بينهم، وتذهب دميانة وهي في حالة قلق ورعب من رؤيتها لزوجها ميلاد بين النعوش.

دميانة تكتشف لغز وفاة زوجها

تطمئن قليلاً عندما شاهدت النعش الأول ولم تجده به ولكنها انهارت بالكامل عند رؤيتها النعش الثاني ووجدت زوجها ميلاد بداخله، باركت دميانة لميلاد على السماء ونعت نفسها بالحزن وكسرة الظهر بعد رحيل حبيبها.

دميانة تشاهد زوجها داخل النعش

تذهب نادرة لدميانة سراً لمواساتها في موت ميلاد، وتخبرها أنها في حيرة ولا تعلم سبب حزنها الحقيقي هل فراقه أم أنها ظلت في انتظاره طوال 5 سنوات.

وقالت خلال الأحداث: «ازعل على عمري اللي راح وأنا مستنياه ولا أزعل عليه، كل يوم كنت بنام على أمل وأصحي على أمل».