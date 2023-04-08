مسلسل عملة نادرة الحلقة 17.. هل يتخلص مسعود من شداد بسبب حبه لـ نيللي كريم

يكثف مخرج مسلسل عملة نادرة، محمد العدل، تصوير مشاهده، وتعرض اليوم من مسلسل عملة نادرة الحلقة 17، وقد حقق المسلسل نسب مشاهدة عالية على مدار الأيام الماضية.

مسلسل عملة نادرة الحلقة 17

وجاء ضمن أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 17 تطور في الأحداث، إذ استطاع «شداد» محمد لطفي أن يلحق «نادرة» قبل أن تتنازل على الأرض لـ «عبدالجبار» الذي يجسد دوره الفنان جمال سليمان.

مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم

وكشفت الحلقات السابقة عن رفض نادرة لـ«مسعود» الذي يجسد دوره الفنان أحمد عيد، مما أشعل الغيرة في قلبه، ومن المقرر أن يعلم في الحلقات المقبلة بحب «شداد» لـ«نادرة»، فهل يقتله؟

نيللي كريم ومسلسل عملة نادرة

واختارت الفنانة نيللي كريم اللون الصعيدي هذا العام، وتجسد شخصية «نادرة»، وهي شخصية صعيدية، توفي زوجها وتبدأ تبحث عن الميراث وتدخل في صراعات متتالية مع من حولها.