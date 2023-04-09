أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج في الإسماعيلية والأوراق المطلوبة

شهدت محافظة الإسماعيلية إقبالا كبيرا من المواطنين على أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج، بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر المبارك، والذي يستغله البعض في إعلان الزواج.

أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج في الإسماعيلية

وبحسب الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان، فإنّ الوزارة حددت 4 أماكن لاستخراج الشهادة الصحية للزواج في الإسماعيلية، وفي المراكز والمدن؛ للتسهيل على الراغبين في إنهائها.

وترصد «الوطن» أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج في الإسماعيلية، وهي:

1- مركز طب الأسرة في قرية نفيشة وعن أنّه أول طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي بطول مساكن الضباط.

ويخدم المركز أهالي مدينة الإسماعيلية وقرى مركز الإسماعيلية، مقربة نفيشة وأبو عطوة والضبعية وعين غصين وأهالي مركز أبوصوير.

2- مركز طب المحسمة بمركز ومدينة القصاصين، وعنوانه على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي بجوار نقطة الإسعاف.

ويخدم المركز أهالي مركز القصاصين وقرى المركز وأهالي مركز التل الكبير، وقرى المركز.

3- مركز طب القنطرة غرب، وعنوانه مركز القنطرة غرب بجوار مركز القنطرة غرب.

ويخدم المركز أهالي مركز مركز القنطرة غرب وقرى الرياح وأبو خليفة وكيلو 17 والبياضية، كما يخدم أهالي مركز القنطرة شرق وقرى المركز.

4- مركز طب فايد وعنوانه مركز فايد بجوار محطة السكة الحديد، ويخدم المركز أهالي مركز، ومدينة فايد وقرى أبو سلطان وسرابيوم وفنارة وكسفريت.

الأوراق المطلوب لاستخراج الشهادة الصحية للزواج 2023

وقال بيان رسمي لمديرية الصحة في الإسماعيلية أن الأوراق المطلوبة لاستخراج الشهادة الصحية للزواج2023 هي بطاقة الرقم القومي للشخص للزوج وصورة الرقم القومي للزوجة.

تكلفة الشهادة الصحية للزواج

وأضاف بيان وزارة الصحة والسكان، أنّ تكلفة الشهادة الصحية للزواج، وفحص المقبلين على الزواج 220 جنيهًا شاملة المصروفات، ورسوم التحاليل وطباعة الشهادة.

أنواع التحاليل الشهادة الصحية للزواج

وقال بيان وزارة الصحة والسكان، إنّ التحاليل تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية وهي أمراض السكر، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة، والكشف عن الأمراض المعدية وهي فيروس بي، فيروس سي، فيروس نقص المناعة البشري، إضافة إلى إجراء تحاليل فصيلة الدم، Rh، هيموجلوبين.

مدة صلاحية شهادة الزواج

وقال بيان لمديرية الصحة في الإسماعيلية، إنّ صلاحية الشهادة الطبية للمقبلين على الزواج 6 أشهر من تاريخ صلاحيتها.