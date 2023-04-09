عمرو وهبة عن مشاركته في الكتيبة 101: رزق الشهيد عبدالرحمن متولي علشان الناس تدعيله

أعرب الفنان عمرو وهبة عن سعادته بالمشاركة في مسلسل الكتيبة 101، بدور الشهيد عبدالرحمن متولي.

ونشر صور من دوره في مسلسل الكتيبة 101، وعلق عليها قائلا: «شكرا لكل حد بعت رسالة أو كلمة حلوة، ومبسوط أوى بالكلام، أنا اللى اتشرفت بالدور، ومتأكد أنه مش شطارة مني على قد ما هو رزق الله يرحمه الشهيد عبدالرحمن متولي، عشان الناس تفتكره وتدعيله هو وكل الشهدا وأهاليهم.

مسلسل الكتيبة 101

مسلسل الكتيبة 101 يتناول بطولات الجيش المصري ورجاله في مواجهة خطر الإرهاب داخل سيناء، من بطولة عدد كبير من نجوم الدراما المصرية، بينهم آسر ياسين وعمرو يوسف، تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة.