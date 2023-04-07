عمرو وهبة وشريف منير يصلان إلى عزاء والد دينا الشربيني

يقام حاليا عزاء والد الفنانة دينا الشربيني، بمسجد المشير طنطاوي، في منطقة التجمع الخامس، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني، وحضر منذ قليل أحمد الشامي، عمرو وهبة، شريف منير، إنجي المقدم، هشام ماجد.

عزاء والد دينا الشربيني

كما حرص الفنان كريم عبد العزيز، والمخرج محمد سامي، والفنان شريف سلامة، وياسمين رئيس أن يكونوا أول الحضور لعزاء والد دينا الشربيني، والوقوف بجوارها ودعمها ومساندتها.

مدير أعمال عمرو دياب في العزاء

كما تواجد أندرو مدير أعمال الفنان عمرو دياب، بالعزاء لدعم ومساندة دينا الشربيني، واستقبال المعزين بجانبها، وساعدها في الترتيبات الخاصة بقاعة العزاء.