أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 بالقليوبية والأوراق المطلوبة

تنتشر أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في القليوبية، بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، والتي تصل عددها إلى 13 منفذًا تفحص المقبلين على الزواج، تنفيذا لرؤية مصر في تنمية الأسرة المصرية، وبناء عائلة تتمتع بصحة مستقرة من خلال إجراء تحاليل وفحوصات معملية.

وتستعرض «الوطن» أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في القليوبية، التي وفرتها الدولة للقيام بفحص المقبلين على الزواج في المحافظة.

أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في القليوبية

وأوضح الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة، لـ«الوطن»، أن أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في القليوبية منتشرة في 13 مقرًا تابعًا للمديرية كالتالي:

- المركز الطبي ببنها

- مركز رعاية الطفل 1 ببنها

- المركز الطبي العام بالقناطر الخيرية

- المركز الطبي العام بقليوب

- مركز طبي عثمان بغرب شبرا الخيمة

- مركز طبي بهتيم بشرق شبرا الخيمة

- مركز طبي الكابلات بشرق شبرا الخيمة

- المركز الطبي بقها

- المركز الطبي بشبين القناطر

- المركز الطبي بطوخ

- المركز الطبي بكفرشكر

- مركز طبي الخانكة بمركز الخانكة

- مركز طبي اسكان الشباب العبور

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنّ أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في القليوبية مجهزة لاستقبال الراغبين في الزواج لإجراء التحاليل والفحوصات الخاصة؛ لتحديد الأمراض غير السارية، ومعامل ريسوس وغيرها من التحاليل حيث جرى التوعية بكل الوحدات التابعة للرعاية الصحية الأولية والخضوع للفحص قبل عقد القران بمده لا تقل عن 15 يومًا.

أنواع التحاليل الشهادة الصحية للزواج بالقليوبية

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أنه يتم إجراء عدد من التحاليل في أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 منها:

- الفحص الطبي شامل

- الفحص المعملي لتحديد فصيلة الدم

- تحديد معامل ريسوس وتحديد نسبة الهيموجلوبين

- اكتشاف بعض الأمراض غير السارية مثل الضغط ومرض السكري ومرض السمنة

- اكتشاف الأمراض الفيروسية الالتهاب الكبدى الفيروسي بيHBV، والالتهاب الكبدي الفيروسي سي HCV، وفيرس نقص المناعة المكتسب HIV، والمسبب لمتلازمة الإيدز AIDS

- الكشف عن بعض أمراض الدم الوراثيه أنيميا البحر المتوسط وأنيميا الخلايا المنجلية

- الاستبيان النفسي الذى يقيس القدره على القيام بالوظائف العاديه أو ظهور ظواهر جديده تؤثر علي الحاله النفسية

أوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أن تكلفة استخراج الشهادة الصحية في أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 220جنية مقسمة كالتالي

- 180 جنيها رسوم التحاليل

- 40 جنيها رسوم طباعة

ويتم تسليم الشهادة خلال 14 يوما ويتم استخراجها من أي مركز على مستوى الجمهورية.