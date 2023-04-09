ماجدة خير الله تشيد بدور رشدي الشامي في مسلسل تحت الوصاية

أشادت الناقدة الفنية ماجدة خير الله عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بدور الفنان رشدي الشامي بمسلسل تحت الوصاية.

وكتبت خير الله: «أهم مشهد في الحلقه الثانية من مسلسل تحت الوصاية، منى زكي تبحث عن بحارة يقبلون العمل في مركبها، وتحت قيادتها، لكن البحارة يسخرون منها، وهي في شدة الاحتياج لتشغيل المركب، وعندما يتقدم منها عم ربيع (رشدي الشامي) طالبا العمل، ترفضه لكبر سنه، لأن العمل على المركب مرهق ويحتاج لرجال أصحاء».

ماجدة خير الله تشيد برشدي الشامي

وأضافت ماجدة خيرالله: «يقف بعيدا في مذلة، وهي تختار بعض من قبلوا العمل معها، وأخيرا تضطر لقبوله، فيكاد يطير من السعادة، معظم المشهد لم ينطق فيه رشدي الشامي سوى كلمات قليلة، لكنه عبر بصدق بملامح وجهه، وحركة جسده، بانكساره ورغبته في أن تقبل عمله معها.. عم ربيع واضح إن له حكاية تستحق أن تروى».

واختتمت قائلة: «هو من الشخصيات المرسومة بحنكة مما يدل على أنها ستلعب دورا مؤثرا في الأحداث، تحت الوصاية تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج شاكر محمد خضير»