القنوات الناقلة لمسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي في رمضان

يأتي الاهتمام بالقنوات الناقلة لمسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي في شهر رمضان 2023، كأكثر بحثا بعد تألق مبهر وأداء مميز في دور «حنان» الأم، التي تقف في ظهر أبنائها دفاعا عن حقهم، وتقرر استرداد مركب زوجها المتوفى بدون علم أهله، والسفر بها من الإسكندرية إلى دمياط، وتبدأ حرفة جديدة لا تعرف عنها شيئا، وهي الصيد بالمركب في عرض البحر، تاركةً أطفالها وحدهم.

القنوات الناقلة لمسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي

القنوات الناقلة لمسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي رمضان 2023، محل اهتمام الكثيرين، بعد تألق الفنانة منى زكي في الحلقتين الأولى والثانية منه، مع عدد من النجوم من أبطال المسلسل، منهم دياب والطفل عمر شريف، ويتم عرض المسلسل المكون من 15 حلقة في النصف الثاني من رمضان، والقنوات الناقلة له فقط شبكة «DMc» و«DMC دراما»، وكذلك على منصة «watch it».

تردد القناة الناقلة لمسلسل تحت الوصایة

أما عن تردد القناة الناقلة لمسلسل تحت الوصاية، الذي يقدم قصة جديدة لارملة تبحث عن حق اطفالعا بعد موت زوجها، هو تردد شبكة «DMc» التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة DMC Drama

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

قصة مسلسل تحت الوصاية

تدور أحداث قصة مسلسل تحت الوصاية بعد عرض الحلقتين الأولى والثانية، عن أرملة قررت كسر خوفها من أسرة زوجها الذين أخذوا حق ابنائها غصباً، وأخذ مركب زوجها والسفر بها بعيدا، ثم تغيير هويتها وكذلك معالم المركب خوفاً من العودة إليهم مرة أخرى.

ابطال مسلسل تحت الوصاية

مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي ومعها نخبة من الممثلين الكبار والوجوه الشابة منهم الفنان دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدي الشامي، مها نصار، علي الطيب، أحمد عبد الحميد، محمد السويسري، وعدد كبير من الفنانين، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.