خلال أحداث مسلسل تحت الوصاية الحلقة 2، بطولة منى زكي، غيرت «حنان» معالم المركب بعد اتهام شقيق زوجتها لها، بسرقتها، بينما تحاول الابتعاد عن الماضي والاندماج في حياة جديدة، وعلى الرغم من أنّ المركب من حقها، إلا أنّ شقيق زوجها مصمم على سجنها، بالإضافة إلى مواجهتها تهمة أخرى سوف تحرمها من أبنائها، وهي التزوير والديون الطائلة بسبب استخراجها بطاقة جديدة مزورة.

مسلسل تحت الوصاية الحلقة 2 منى زكي تغير معالم المركب

خلال مسلسل تحت الوصاية الحلقة 2، غيرت منى زكى معالم المركب، وهو ميراث أطفالها من أبيهم المتوفي، لكن شقيق زوجها ووالده أخذوها غصباً، وعندما قررت استعادة حقها، قرر شقيق زوجها الذي يجسد دوره الفنان دياب أو «عصام»، أنّ يبلغ عنها بتهمة السرقة، لكنها لا تعرف عنها شيئًا، وبسبب نصيحة الصيادين الذين نقلوها من الإسكندرية، قررت دهن مركبها حتى تغير من شكلها وتناسب المكان الموجودة فيه.

تهمة التزوير خطر يهدد منى زكي

ومع توالي أحداث مسلسل تحت الوصاية الحلقة 2، بعدما تغيير منى زكي لمعالم المركب، تتورط في مشكلة أكبر وهي تزوير الهوية، إذ إنها تعلم أنّ ماضيها سوف يعيدها إلى الإسكندرية وإلى عائلة زوجها مرة أخرى، وتعود إلى نفس المصير وهو أخذ حق أطفالها، ولهذا السبب تحاول تغيير هويتها بمساعدة أحد المزورين للبطاقات والأوراق الرسمية، لتغيير هويتها من حنان إلى ليلى السيد راضي، وتخاطر باستقرار حياتها وتدفع ثمنًا باهظًا لتغيير اسمها.

وفي الجانب الآخر، يتسبب تغيير الهوية في افتراقها عن اطفالها، إذ قررت العودة إلى المركب، لأنها بسبب البطاقة الجديدة صرفت كل أموالها، ولا يوجد منها سوى أموال قليلة اشترت بها مستلزمات بيتها، وبسبب الأموال الذي يريدها المزور لهويتها، قررت أن تعود للمركب والعمل في أسرع وقت.