مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 17.. يحيى يقرأ تعويذة أمام متحف الحضارة

تواصل قناة dmc عرض مسلسل يحيى وكنوز 2، وخلال التقرير التالي نرصد تفاصيل وأحداث مسلسل يحيى وكنوز 2 الحلقة 17 ضمن مسلسلات رمضان 2023.

مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 17

مسلسل يحيى وكنوز 2 الحلقة 17 بطولة عدد من النجوم والأطفال، بدأت الأحداث بتواجد يحيى وصديقه مازن أمام المتحف القومي للحضارة المصرية ويقرأ تعويذة يخاف منها صديقه، ويتعجب يحيى من عدم دخوله في زمن آخر بعد قراءة التعويذة.

يقرر يحيى أن هناك أمرا ما ينقص من أجل عمل التعويذة ويبدأ في إخراج تمثال من حقيبته وهو هدية من الملك رمسيس له ويقول لصديقه له عليها لكنه لا يصدق ويظهر الدكتور عجيب في الساحة هو ورجاله ويحاولون الإمساك بيحيى للحصول على التمثال.

موعد إعادة مسلسل يحيى وكنوز على قناة dmc

أما موعد إعادة مسلسل يحيى وكنوز على قناة dmc الساعة 7:30 من صباح اليوم التالي، ويعرض المسلسل على «DMC دراما» الساعة 10:30 مساءً، ويعاد 1:30 من ظهر اليوم التالي، أما موعد العرض الأول فهو في الساعة الـ6:15 مساءً، ويذاع مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني حصريًا على قناة DMC إضافة إلى منصة «Watch IT».

موعد إعادة مسلسل يحيى وكنوز على قناة dmc وعند مشاهدة إعادة مسلسل يحيى وكنوز على قناة dmc ستجد أن المسلسل يعرض بلغة الإشارة إذ قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرض الجزء الثاني من المسلسل مدعومًا بلغة الإشارة حتى يستطيع المشاهدون من أصحاب الهمم مشاهدة المسلسل الذي يقدم معلومات تاريخية مهمة للأطفال.