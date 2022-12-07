تطوير كورنيش النيل الجديد بطول 9 كيلو في أسوان: ممشى ومطاعم ومحال تجارية

وجهت المهندسة نهى محمود مدير إدارة المشروعات داخل محافظة أسوان، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدةً أنه يهتم بالمشروعات على مستوى الصعيد بوجه عام ومحافظة أسوان بوجه خاص.

كمية المشروعات والتطوير التي حدثت في أسوان لا مثيل

وأضافت مدير إدارة المشروعات داخل محافظة أسوان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني: «كمية المشروعات والتطوير التي حدثت في أسوان لا مثيل، ومن أهم المشروعات الحالية في محافظة أسوان تطوير كورنيش النيل القديم بطول 4 كم كمرحلة أولى، وهو ممشى أهل مصر، ويتكون من 3 مستويات، الأول عبارة عن الممشى العلوي الموجود حاليا حيث يتم رفع كفاءته، ونسبة التنفيذ 90%».

المستوى الثاني جاري إنشاؤه والمستوى الثالث هو الممشى الزجاجي

وتابعت مدير إدارة المشروعات داخل محافظة أسوان: «المستوى الثاني جاري إنشاؤه، وهو عبارة عن ممشى ومطاعم ومحال تجارية، والمستوى الثالث هو الممشى الزجاجي، وبالتوازي مع ذلك، يتم العمل على تطوير كورنيش النيل الجديد بطول 9 كم».