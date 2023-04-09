استمرار ارتفاع درجات الحرارة لليوم الثاني على التوالي في جنوب سيناء

لليوم الثاني على التوالي تشهد محافظة جنوب سيناء ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة على مستوى كل المدن مع انخفاض في نسبة الرطوبة وهدوء في حركة الرياح.

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أكد لـ«الوطن» إن هيئة الأرصاد ارسلت بيانا إلي غرفة العمليات خاص بحالة الطقس، مشيرًا إلى أنه ما زالت الحرارة مرتفعة وتصل إلى أعلى درجة سجلتها منذ ديسمبر 2022.

طور سيناء 27 درجة

قال مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء إن المدينة تتعرض إلى طقس غير مستقر في النهار تزداد الحرارة وترتفع وتصل إلى 27 فى الصباح، وتستمر في الارتفاع في الظهيرة لتصل إلي 33 درجة مئوية.

أشار إلي أن نسبة الرطوبة في الهواء 20%، وبلغت سرعة الرياح 13 كيلومترا في الساعة والحركة داخل ميناء الصيد البحري طبيعية والمراكب خرجت للعمل لأن الهواء معتدل.

سانت كاترين 22 درجة

ارتفاع درجات الحرارة شمل كل المدن دون استثناء حيث سجلت مدينة سانت كاترين التي ترتفع عن مستوى سطح البحر بنحو 1600 متر تقريبا صباح اليوم الأحد 22 درجة، وسجلت قمة جبل موسى علي ارتفاع 2250 مترا درجة حرارة 19 درجة، جبل سانت كاترين 17 درجة.

مدينة شرم الشيخ سجلت 27 درجة، مدينة دهب سجلت 28 درجة، مدينة نويبع 27 درجة، مدينة طابا 27 درجة ، أما مدينة رأس سدر فقد سجلت درجة حرارة 24 درجة.