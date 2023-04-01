أسعار الخضروات والفاكھة الیوم 1-4-2023 في الأسواق.. مستقرة

انتظمت حركة توريد الخضروات والفاكهة من وإلى اسوق الجملة فى تعاملات الصباح، وسجلت أسعار الخضروات والفاكھة الیوم 1-4-2023 استقرارا كبيرا في الأسواق، وفقا لما ذكره عبدالله عبدالمعطي، أحد تجار الجملة بسوق العبور بشرق القاهرة.

أسعار الخضروات والفاكھة الیوم 1-4-2023 في الأسواق

وأكد «عبدالمعطي»، لـ«الوطن»، أن أسعار الخضروات والفاكھة الیوم 1-4-2023 في الأسواق لم تشهد أي ارتفاع، وترواحت أسعار الطماطم بين 4 إلى 6 جنيهات، فيما تراوحت أسعار البطاطس بين 4 و6.5 جنيه، وسجل سعر البصل حوالي 10 جنيهات إلى 15 جنيها، والكوسة من 9 إلى 13 جنيها، والجزر 5 جنيهات، والفاصوليا الخضراء من 14 حتى 24 جنيها.

استقرار أسعار الخضروات

وأكد «عبدالمعطي»، أن أسعار الخضروات والفاكھة مستقرة، حيث تراوح سعر الباذنجان البلدي من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات، ووصل سعر الباذنجان الرومي لـ8 جنيهات، فيما تروحت أسعار الباذنجان الأبيض بين 7 و10 جنيهات، والفلفل البلدي 13 جنيها، والفلفل الصوب 13 جنيها، والفلفل «الحامي» بين إلى 13 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

وفى المقابل سجلت أسعار الفاكهة اليوم 5.5 جنيه للبرتقال البلدي، وتراوح سعر البرتقال السكرى من 4 إلى 7 جنيهات، والبرتقال أبو سرة بين 5 إلى 8 جنيهات، واليوسفي من 6 إلى 12 جنيها، والليمون بين 5 إلى 10 جنيهات، والعنب الأصفر بين 30 و40 جنيها، والعنب المستورد من 30 إلى 40 جنيها.

أسعار الخضروات بسوق العبور

وتراوحت أسعار البطاطس بين 4 إلى 6 جنيهات، والبصل من 10 إلى 15 جنيها، والكوسة من 9 إلى 13 جنيها، والجزر 5 جنيهات، والفاصوليا الخضراء بين 14 و24 جنيها.