أسعار الخضروات والفاكھة الیوم 4-4-2023 في الأسواق.. الطماطم بـ4 جنيهات

شهدت اسعار الخضروات والفاكهة الیوم 4-4-2023 في الأسواق استقرارا كبيرة، وفق ما قاله محمد عبدالمجيد، أحد تجار الجملة بسوق العبور، حيث تراوح سعر الباذنجان بين 6 إلى 8 جنيهات، وتراوح سعر الباذنجان الرومي بين 3 إلى 6 جنيهات.

أسعار الخضروات الیوم

وأضاف عبدالمجيد لـ«الوطن»، أنّ أسعار الخضروات الیوم مستقرة، وحركة توريد الخضروات والفاكهة إلى سوق العبور منتظمة، حيث تراوح سعر الطماطم بين 4 إلى 6 جنيهات للكيلو، والبطاطس بين 4 إلى 6 جنيهات، والجزر دون عروش بين 2.5 إلى 6.5 جنيه، والفاصوليا بين 7 إلى 17 جنيها، فيما تراوحت أسعار الفلفل الرومي بين 12 إلى 19 جنيها، والفلفل الحامي بذات السعر أيضا.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأوضح عبدالمجيد، أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور للجملة، حيث تراوح سعر الفلفل الألوان «أصفر، وأحمر، وبرتقالي» بين 23 إلى 30 جنيها، والملوخية بين 11 إلى 17 جنيها، والخيار الصوب نحو 9 جنيهات، أما البلدي فتراوح سعره بين 5 إلى 8 جنيهات، والبسلة بين 14 إلى 16 جنيها.

وجاءت أبرز أسعار الفاكهة، كما يلي: اليوسفي بين 8 إلى 12 جنيها، والبرتقال أبوسرة بين 5 إلى 8 جنيهات، والبرتقال الصيفي بين 3 إلى 4 جنيهات، والعنب الأسود المستورد بين 30 إلى 40 جنيها، والعنب المستورد الأصفر 40 جنيها.

أسعار الخضروات بسوق العبور

تراوحت أسعار السبانخ في سوق العبور بين 5 إلى 7 جنيهات، ووصل سعر القلقاس إلى 8 جنيهات، والبطاطا بين 4 إلى 6 جنيهات، والثوم بين 5 إلى 8 جنيهات، واللفت بين 1.5 جنيه إلى 2.5 جنيه، والبنجر بين 2 إلى 4 جنيهات.