أسعار الخضروات والفاكهة الیوم السبت 8-4-2023.. الطماطم بـ4 جنيهات

قال محمد صالح، أحد تجار سوق العبور للجملة، إن أسعار الخضروات والفاكهة الیوم السبت 8-4-2023 في الأسواق شهدت استقرارا ملحوظا، مشيرا إلى أن هناك انتظام في حركة التوريد من المزارع إلى سوق العبور.

وأوضح، أن أسعار الطماطم تراوحت من 4 إلى 6 جنيهات، والبطاطس من 4 إلى 5.5 جنيه، والكوسة تراوحت من 3 إلى 8 جنيهات.

أسعار الخضروات الیوم

وتابع «صالح»، بأن اسعار الخضروات الیوم تراوحت من 9 إلى 15 جنيها للبصل، وسعر الجزر بعرشه من 2.5 إلى 6.5 جنيه، والفاصوليا من 13 حتى 17 جنيها، والباذنجان البلدي من 7 إلى 10 جنيهات، والباذنجان الرومي من 3 إلى 6 جنيهات.

استقرار أسعار الخضروات بسوق العبور

وأكد «صالح»، أن أسعار الخضروات في سوق العبور مستقرة، إذ سجل الفلفل الألون 25 جنيها للكيلو، والملوخية حوالى 12 جنيها، والخيار الصوب 10 جنيهات، والبسلة من 13 إلى 17 جنيها، والقلقاس يبدأ سعره من 5 جنيه حتى 8 جنيهات.

أسعار الفاكهة

وعن أسعار الفاكهة، قال التاجر بسوق العبور، إن البرتقال «أبو صرة» تراوح سعره من 5 حتى 8 جنيهات، واليوسفي من 8 إلى 12 جنيها، والعنب المستورد من 30 إلى 40 جنيها، والعنب الأسود من 30 إلى 40 جنيها، والتفاح الأمريكي من 18 إلى 30 جنيها، والتفاح السوري اللبناني من 25 إلى 35 جنيها، والبلح السيوي من 30 إلى 40 جنيها، والجوافة من 6 إلى 12 جنيها.