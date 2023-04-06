تشهد أسعار الخضروات والفاكھة الیوم الخميس 6-4-2023 في الأسواق انخفاضاً ملحوظاً في ظل أن هناك إقبالا على شراء الخضروات بمناسبة شهر رمضان المبارك خاصة الأنواع القابلة للتخزين بحسب ما قالة محمد جابر عضو شعبة الخضروات والفاكهة في تصريحات لـ«الوطن».

استقرار أسعار الخضروات والفاكهة

وأضاف جابر أن الإقبال على شراء الخضروات والفاكهة يزداد أكثر أيام العطلة وبدأ الاهتمام والتساؤل المستمر من جانب العديد من المواطنين فيما يخص بتوافر أنواع الفواكهة الموسمية في الأسواق وأسعارها مثل البطيخ والمانجو متوقعا استقرار الأسعار حتى نهاية شهر رمضان وقد تنخفض أيضا بعد انتهاء الشهر الكريم.

أسعار الخضروات اليوم

وأوضح عضو شعبة الخضروات و الفاكهة أسعار الخضروات والفاكھة الیوم الخميس 6-4-2023 في الأسواق حيث يتراوح سعر الطماطم ما بين 4 و6 جنيهات، والبطاطس بين 4 و5.5 جنيه، والكوسة 3 إلى 8 جنيها بعد أن وصل سعرها منذ عدة أيام الي 13 جنيها، ويتراوح سعر الملوخية ما بين 12 و18 جنيها كما يتراوح سعر الفول الأخضر ما بين 5 إلى 8 جنيهات.

فيما يتراوح سعر البصل بين 9 و15 جنيها، بعد أن وصل سعره منذ عدة أيام إلى 17 جنيها، والفاصوليا الخضراء ما بين 13 و17 جنيها بعد أن وصل سعرها إلى 25 جنيها والبذنجان البلدي ما بين 7 و10 جنيهات والبذنجان الرومي بين 7 و10 جنيهات.

أسعار الخضروات والفاكهة

وتابع بأنّ سعر الخيار البلدي يتراوح بين 5 و8 جنيهات، بينما يتراوح سعر البسلة بين 13 و17 جنيها، والفلفل الرومي البلدي بين 9 و13 جنيها، ويتراوح سعر الجزر بدون عروش بين 2.5 و6.5 جنيه، والثوم ما بين 5 و8 جنيهات والبروكلي ما بين 5 الي 8 جنيهات بينما يتراوح سعر ورق العنب البناتي والبلدي ما بين 15 إلى 25 جنيها.

وأشار محمد جابر عضو شعبة الخضروات و الفاكهة الي أن سعر البرتقال أبو سرة يتراوح ما بين 5 و8 جنيهات، والسكري بين 4 و6.5 جنيه، والصيفي بين 3 و 4 جنيها.

كما يتراوح سعر الليمون البلدي ما بين 7 و15 جنيها، و يتراوح سعر الجوافة بين 6 و12 جنيها، والفراولة بين 7 و10 جنيها، و الكنتالوب بين 5 و10 جنيها والموز البلدي ما بين 5.5 و 7.5 جنيهات.