وكالة الأنباء السورية: الدفاع الجوي يتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ
كتب:
سحر المكاوى
09:07 ص | الأحد 09 أبريل 2023
سوريا
تصدت وسائط الدفاع الجوي السوري لعدوان إسرائيلي استهدف بالصواريخ نقاطا في المنطقة الجنوبية، وأسقطت بعض صواريخ العدوان، بحسب ما أعنلته وكالة الأنباء السورية.
وأوضح مصدر عسكري سوري، أنه في حوالي الساعة الخامسة من صباح اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الجنوبية.
التصدي لصواريخ العدوان
وأضاف المصدر أن وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأدى العدوان إلى وقوع بعض الخسائر المادية.