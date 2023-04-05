سوريا وتونس تعززان التمثيل الدبلوماسي بينهما

أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد، أن بلاده ستبادر خلال الأيام القادمة إلى إعادة فتح سفارتها في تونس، بحيث يكون التمثيل الدبلوماسي على مستوى سفير.

وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين المقداد ونظيره التونسي نبيل عمار، حيث نقل الأخير قرار القيادة التونسية بتعزيز تمثيل سفارتها في دمشق وتعيين سفير على رأسها.

رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي

وأعرب المقداد عن تقدير بلاده لقرار الرئيس التونسي قيس سعيد، لرفع مستوى التمثيل الدبلوماسي في السفارة التونسية بدمشق إلى مستوى سفير، في إطار تأكيد المودة المتبادلة بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين سورية وتونس.

ما ناقش الوزيران أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في المجالات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والثقافية، وأهمية استمرار المشاورات بينهما في كل ما يتعلق بالأوضاع العربية والإقليمية والدولية.