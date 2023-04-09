محافظة جنوب سيناء تتكون من 9 مدن وكل مدينة يوجد بها مكتب تموين لمساعدة المواطنين في استخراج بطاقات التموين وصرف المقررات التموينية، والمكاتب تقوم بتقديم الخدمات لسكان الوديان والتجمعات البدوية التي لا تستطيع الوصول إلى المدن، ولذلك كشف إبراهيم الحارون وكيل وزارة التموين بمحافظة جنوب سيناء عن أماكن استخراج بطاقة التموين بمحافظة جنوب سيناء 2023 موضحا أن مكاتب التموين مزودة بمركز تكنولوجي على أعلى مستوة يقوم بتقديم الخدمات للجمهور.

أماكن استخراج بطاقة التموين بمحافظة جنوب سيناء 2023

أكد وكيل وزارة التموين أن مكاتب التموين في محافظة جنوب سيناء منتشرة وتغطي كل المناطق لتقديم الخدمات للمواطنين، موضحا أماكن استخراج بطاقة التموين بمحافظة جنوب سيناء 2023 في 9 مدن رئيسية هي رأس سدر، أبو زنيمة، أبو رديس، سانت كاترين، طور سيناء، شرم الشيخ، دهب، نويىع، طابا.

أشار إلى أن المواطن يستطيع أن يذهب إلى مكتب التموين التابع له ويتقدم بالأوراق المطلوبة لاستخراج البطاقة التموينية، موضحاً أن الدولة وفرت أماكن أخرى استخراج البطاقات التموينية غير مكاتب التموين المستخرج منها البطاقة الأولى حيث يستطيع المواطن التقديم للحصول علي البطاقة أو التحديد عن طريق موقع دعم مصر وموقع مصر الرقمية.

وقال إنه في حالة استخراج بطاقات التموين يقوم المواطن بالتوجه إلى مكتب التموين التابع له من أجل استلام البطاقة والتوقيع عليها بالاستلام.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة تموين

قال إبراهيم الحارون إن إجمالي عدد البطاقات التموينية بمحافظة جنوب سيناء 24564 بطاقة بإجمالي مستفيد 75434 مواطنا، موضحا أن الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة التموين لأول مرة هي:

１- صورة بطاقة رب الأسرة.

２- صورة بطاقة الزوج أو الزوجة.

３- صور شهادات ميلاد مميكنة للأولاد.

４- مفردات مرتب حديث.

وإذا فقدت البطاقة أو تلفت يستطيع المواطن التوجه إلى مكتب التموين لعمل أخرى بدل تالف بصورة البطاقة فقط وتجديد البيانات إذا طلب منه المراجع على الشباك.