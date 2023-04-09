3 قرارات حكومية مهمة للمواطنين قبل حلول عيد الفطر

أيام قليلة تفصلنا عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2023، والذي ينتظره المصريون خصوصًا أنّ عيد الفطر المبارك يأتي معه قرارات عدة تصدرها الحكومة تكون سارة على المواطنين، في إطار خطة الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين في مختلف المجالات، والعمل على تقديم هدايا للمواطنين خلال الاحتفالات بالعيد.

صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة 23%

ومن القرارت المهمة المتوقع إصدراها للمواطنين، قبل أيام العيد الفطر المبارك 2034، هو بدء صرف زيادة تكافل وكرامة بنسبة 25% وهي الزيادة التي أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عنها، بداية من 15 أبريل، لنحو 5.2 مليون أسرة بحسب وزارة التضامن الاجتماعي.

ووفقًا لوزارة التضامن، فقد أُتيحت طرق عدة لصرف تكافل وكرامة من خلال ماكينات الصراف الآلي.

زيادة أعداد إجازة العيد الفطر 2023

من القرارات المهمة المتوقع صدورها، هو إعلان الحكومة مد إجازة العيد لتصبح أسبوعا كاملا، وهو اتجاه للحكومة لتعويض المواطنين عن يومي السبت والجمعة أول وثاني أيام العيد، إذ إنّهما إجازة رسمية، وفقًا لما كشف عنه مصدر رسمي مهم في الحكومة، لـ«الوطن»، ومن المقرر الإعلان عن ذلك خلال أيام قليلة مقبلة.

صرف مرتبات شهر أبريل 2023

بحسب الكتاب الصادر عن وزارة المالية، فإنّ من المقرر صرف مرتبات شهر أبريل بالزيادة الجديدة، وهي 1000 جنيه للعاملين بمختلف الهيئات والجهات من يوم 13 أبريل قبل أيام عيد الفطر المبارك.