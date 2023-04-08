هل تصبح إجازة عيد الفطر 2023 أسبوعا كاملا؟.. مصدر حكومي يوضح

كشف مصدر حكومي عن وجود اتجاه بأن يصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا مهما بتحديد مواعيد إجازة عيد الفطر 2023، من يوم الجمعة 21 أبريل إلى الخميس 27 أبريل، لتصبح أسبوعا كاملا، حيث يتبعها يومان آخريان الجمعة والسبت لبعض الجهات.

حقيقة مدّ إجازة عيد الفطر 2023 لتصبح أسبوعا كاملا

أوضح المصدر الحكومي في تصريحات لـ«الوطن»، أن اتجاه الحكومة لمد إجازة عيد الفطر 2023 لأسبوع كامل، يعود إلى أن إجازة عيد تحرير سيناء المقرر لها الثلاثاء 25 أبريل، ستتزامن مع نفس أسبوع إجازة عيد الفطر، ولذلك سيتم ضمها لإجازة العيد.

وتابع المصدر الحكومي، أن هناك اتجاه في الحكومة لتعويض المواطنين خاصة العاملين والموظفين عن يومي الجمعة والسبت، أول وثاني أيام العيد، حيث أنها في الأصل أجازة أسبوعية رسمية بيومين آخرين، وهما الأربعاء والخميس 26 و27 أبريل نهاية الأسبوع.

عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة

وأشار المصدر، إلى أنه في حال صدور قرار مد الإجازة لأسبوع كامل، سيكون عدد إجازات المواطنين 9 أيام، وذلك لضم يومي الجمعة والسبت أيضا، لافتا إلى أنه وفقا لقانون العمل المنصوص عليه في البلد، فإن إجازة عيد الفطر 2023، ستكون بأجر كامل للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص.

وأضاف المصدر، أنه وفقا للجهاز الإداري للدولة، العاملين يبلغ عددهم حوالى 5.6 مليون داخل القطاع الحكومي والهيئات ووحدات الإدارة المحلية والوزارات المختلفة، لافتا الى أن العاملين بالقطاع الخاص يستفيدون أيضا من العطلات والمناسبات، وفقا لقانون العمل 2012 لسنة 2003، والمتعلق بتنظيم أوضاع العاملين داخل القطاع الخاص بأجر كامل أيضا.