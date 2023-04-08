قبل شراء كحك عيد الفطر 2023.. اعرف أهم نصائح حماية المستهلك

أيام قليلة تفصلنا عن مجيء عيد الفطر المبارك 2023، الذي يعد من أشهر الاحتفالات به، هو شراء الكعك من المحال والمجمعات الاستهلاكية، لذا تستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية، أبرز نصائح جهاز حماية المستهلك الواجب معرفتها قبل القدوم على الشراء.

نصائح جهاز حماية المستهلك قبل شراء كحك العيد

ووجَّه جهاز حماية المستهلك عدة نصائح توعوية للمواطنين، يجب الأخذ بها في الاعتبار قبل شراء كحك عيد الفطر 2023، وهي على النحو التالي:

نصائح حماية جهاز المستهلك قبل شراء كعك العيد.

- ضرورة شراء الكحك من أماكن معتمدة موثوقة.

- عدم الشراء من الباعة الجائلين، حفاظًا على السلامة الصحية، تجنبًا لأي آثار سلبية.

- التأكد من عدم وجود روائح غير مقبولة في الكحك.

- التأكد من طباعة اسم المحل البائع للكحك ومن تاريخ الإنتاج ومن فترة الصلاحية على العلبة.

أهمية عدم تناول الكحك قبل الإفطار مباشرة

وحذر جهاز حماية المستهلك من عدم الإقدام على تناول كحك العيد قبل الفطار، نظرًا لما يسببه من مشاكل صحية هضمية، التي من أبرزها النزلات المعوية والانتفاخات وكثرة الغازات.

كعك العيد في المجمعات الاستهلاكية

فيما بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال شركات المخابز التابعة لها، ضخ كعك العيد في فروع المجمعات الاستهلاكية على مستوى المحافظات بأسعار مخفضة للمواطنين، إذ يبدأ سعر كيلو الكعك بـ120 جنيهًا.