الأرصاد: لا أمطار على القاهرة.. وانخفاض الحرارة بدءا من الليل لعدة أيام

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إنَّ محافظة القاهرة الكبرى لن يكون بها فرص سقوط أمطار كبيرة، ولكن المناطق التي سيكون عليها فرص أمطار كبيرة هي بعض مناطق السواحل الشمالية وبعض المناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ولكن كميات الأمطار ومناطق سقوط الأمطار ستختلف من يوم لآخر، خصوصا وأنه متوقع ابتداءً من اليوم وحتى الخميس المقبل مع وجود فرص لسقوط الأمطار تختلف أماكنها من يوم لآخر.

ذروة الارتفاع بدرجات الحرارة اليوم

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى» أن اليوم متوقع أن تكون ذروة الارتفاع بدرجات الحرارة لأن متوقع اليوم العظمى على القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية خلال فترات النهار بسبب المنخفض الصحراوي الموجود على الصحراء الغربية، مما يؤدي لارتفاع درجات الحرارة بسبب كتل هوائية غربية قادمة من على الصحراء، وبالتالي سيكون هناك ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة ونشعر بأجواء حارة خلال فترات النهار على أغلب محافظات الجمهورية، ماعدا بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون الأجواء عليها مائلة للحرارة فترات النهار.

فترات الليل تبدأ الكتل الهوائية تختلف تماما

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنَّ فترات الليل تبدأ الكتل الهوائية تختلف تمامًا وتتحول لكتل هوائية شمالية تؤدي لانخفاض درجات الحرارة، ومتوقع أن يستمر الأيام المقبلة، ويوم الاثنين سيشهد انخفاضًا للحرارة وتكون الأجواء من باردة.