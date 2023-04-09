«الأرصاد» تكشف عن ظواهر تضرب المحافظات اليوم: غطاء سحابي يحجب أشعة الشمس

كشف البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الأحد، يشهد تكون غطاء سحابي، يحجب أشعة الشمس، على شمال البلاد، كما تشهد محافظات القناة، نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، فضلا عن ظواهر أخرى تضرب المحافظات.

حجب أشعة الشمس

وذكر بيان الأرصاد، أن طقس اليوم الأحد، يشهد تكون غطاء سحابي، على محافظات شمال البلاد، ما ينتج عنه حجب أشعة الشمس، ويكون مصحوبا بانخفاض سريع لدرجة الحرارة، لتسجل 28 درجة مئوية بداية من الاثنين المقبل.

رياح مثيرة للأتربة والرمال على السواحل الشرقية

أوضح الييان، أن طقس محافظات القناة اليوم الأحد، يشهد نشاط للرياح، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وعلى محافظات القناه، تكون مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد، ومناطق من الصحراء الغربية.

وتابع البيان: أن الظاهرة المؤثرة على القاهرة الكبرى، اليوم هي الأتربة العالقة خلال فترات النهار، التي تؤثر أيضا على مناطق من جنوب الصعيد.

وحسب توقعات الأرصاد، تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي بداية من الاثنين، وتكون درجات الحرارة في القاهرة، والوجه العظمى 28 والصغرى 15، السواحل الشرقية 21 العظمى والصغرى 15 درجة، شمال الصعيد العظمى 30 والصغرى 16 درجة.